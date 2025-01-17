У омичей будет сразу несколько мест, где они смогут окунуться в прорубь.
В это воскресенье, 19 января, верующие омичи отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день верующие окунаются в купели.
В этом году на территории Омского района будет несколько оборудованных мест. Возле купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция.
Купели в Омском районе расположатся по адресам:
- село Надеждино, приход храма Казанской иконы Божией Матери,
- деревня Большекулачье, Свято-Никольский мужском монастырь,
- деревне Бородинка, 13, водоем,
- поселок Набережный, Ачаирский женский монастырь.
Во время погружения в купель омичам нужно соблюдать ряд правил. Все они нужны, чтобы не допустить несчастные случаи. Вот эти правила:
- окунаться можно только в оборудованных купелях,
- нельзя пить алкоголь в местах проведения обряда и окунаться в купель в нетрезвом виде,
- с собой нужно взять непромокаемую, не скользкую и удобную обувь,
- запрещается окунаться в купель, если есть заболевания головного мозга и сосудов, иначе это может привести к инсульту и потере сознания,
- требуется предварительная подготовка в виде закаливания, иначе у организма будет шок от погружения в ледяную воду,
- новичкам не следует окунаться в купель с головой,
- находиться в проруби стоить не более 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма и не простыть,
- на выходе из купели стоит воспользоваться помощью, чтобы не сорваться со скользких ступенек,
- после купания нельзя стоять на морозе, необходимо растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду.
Полный список купелей можно посмотреть здесь.