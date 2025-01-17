Омск-Информ
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У омичей будет сразу несколько мест, где они смогут окунуться в прорубь.

В это воскресенье, 19 января, верующие омичи отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день верующие окунаются в купели.

В этом году на территории Омского района будет несколько оборудованных мест. Возле купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция.

Купели в Омском районе расположатся по адресам:

  • село Надеждино, приход храма Казанской иконы Божией Матери,
  • деревня Большекулачье, Свято-Никольский мужском монастырь,
  • деревне Бородинка, 13, водоем,
  • поселок Набережный, Ачаирский женский монастырь.

Во время погружения в купель омичам нужно соблюдать ряд правил. Все они нужны, чтобы не допустить несчастные случаи. Вот эти правила:

  • окунаться можно только в оборудованных купелях,
  • нельзя пить алкоголь в местах проведения обряда и окунаться в купель в нетрезвом виде,
  • с собой нужно взять непромокаемую, не скользкую и удобную обувь,
  • запрещается окунаться в купель, если есть заболевания головного мозга и сосудов, иначе это может привести к инсульту и потере сознания,
  • требуется предварительная подготовка в виде закаливания, иначе у организма будет шок от погружения в ледяную воду,
  • новичкам не следует окунаться в купель с головой,
  • находиться в проруби стоить не более 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма и не простыть,
  • на выходе из купели стоит воспользоваться помощью, чтобы не сорваться со скользких ступенек,
  • после купания нельзя стоять на морозе, необходимо растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду.

Полный список купелей можно посмотреть здесь.

У омичей будет сразу несколько мест, где они смогут окунуться в прорубь.

В это воскресенье, 19 января, верующие омичи отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день верующие окунаются в купели.

В этом году на территории Омского района будет несколько оборудованных мест. Возле купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция.

Купели в Омском районе расположатся по адресам:

  • село Надеждино, приход храма Казанской иконы Божией Матери,
  • деревня Большекулачье, Свято-Никольский мужском монастырь,
  • деревне Бородинка, 13, водоем,
  • поселок Набережный, Ачаирский женский монастырь.

Во время погружения в купель омичам нужно соблюдать ряд правил. Все они нужны, чтобы не допустить несчастные случаи. Вот эти правила:

  • окунаться можно только в оборудованных купелях,
  • нельзя пить алкоголь в местах проведения обряда и окунаться в купель в нетрезвом виде,
  • с собой нужно взять непромокаемую, не скользкую и удобную обувь,
  • запрещается окунаться в купель, если есть заболевания головного мозга и сосудов, иначе это может привести к инсульту и потере сознания,
  • требуется предварительная подготовка в виде закаливания, иначе у организма будет шок от погружения в ледяную воду,
  • новичкам не следует окунаться в купель с головой,
  • находиться в проруби стоить не более 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма и не простыть,
  • на выходе из купели стоит воспользоваться помощью, чтобы не сорваться со скользких ступенек,
  • после купания нельзя стоять на морозе, необходимо растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду.

Полный список купелей можно посмотреть здесь.