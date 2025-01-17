У омичей будет сразу несколько мест, где они смогут окунуться в прорубь.

В это воскресенье, 19 января, верующие омичи отметят один из главных православных праздников – Крещение Господне. В этот день верующие окунаются в купели.

В этом году на территории Омского района будет несколько оборудованных мест. Возле купелей будут дежурить спасатели, медики и полиция.

Купели в Омском районе расположатся по адресам:

село Надеждино, приход храма Казанской иконы Божией Матери,

деревня Большекулачье, Свято-Никольский мужском монастырь,

деревне Бородинка, 13, водоем,

поселок Набережный, Ачаирский женский монастырь.

Во время погружения в купель омичам нужно соблюдать ряд правил. Все они нужны, чтобы не допустить несчастные случаи. Вот эти правила:

окунаться можно только в оборудованных купелях,

нельзя пить алкоголь в местах проведения обряда и окунаться в купель в нетрезвом виде,

с собой нужно взять непромокаемую, не скользкую и удобную обувь,

запрещается окунаться в купель, если есть заболевания головного мозга и сосудов, иначе это может привести к инсульту и потере сознания,

требуется предварительная подготовка в виде закаливания, иначе у организма будет шок от погружения в ледяную воду,

новичкам не следует окунаться в купель с головой,

находиться в проруби стоить не более 1 минуты, чтобы не допустить переохлаждения организма и не простыть,

на выходе из купели стоит воспользоваться помощью, чтобы не сорваться со скользких ступенек,

после купания нельзя стоять на морозе, необходимо растереть себя сухим полотенцем и надеть теплую одежду.

Полный список купелей можно посмотреть здесь.