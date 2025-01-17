Парень громко ссорился с девушкой, и в конфликт решил вмешаться автовладелец.

На улице Декабристов в центре Омска произошел конфликт, в ходе которого молодой человек повредил чужой автомобиль. 50-летний владелец «Хендай-Солярис», проходя мимо, увидел, как молодой человек ссорится с девушкой. Он решил вмешаться и сделал замечание парню. В ответ тот начал угрожать ему и несколько раз ударил ногой по бамперу его автомобиля, оставив трещину. После этого водитель вызвал полицию.

На место прибыли сотрудники Росгвардии, они задержали гражданина и доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства. Сумма ущерба устанавливается.