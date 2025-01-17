Обратить эту недвижимость в доход государства потребовала прокуратура.

Семья бывшего директора Марьяновского психоневрологического интерната Валерия Башурова, с которого началось громкое уголовное дело о коррупции в системе областного Минтруда, оказалась собственником дорогой квартиры в Санкт-Петербурге. Жилье площадью 70 кв. м и кадастровой стоимостью 18,4 млн рублей записано на его дочь. Квартира была куплена в 2023 году.

– Фактически финансирование покупки жилья осуществлялось отцом девушки, обвиняемым в настоящее время в совершении ряда должностных преступлений, в том числе получении взяток за способствование в заключении с отдельными предпринимателями договоров на выполнение строительных работ в учреждении, а также их беспрепятственную приемку и оплату, – сообщили в областной прокуратуре. – Материалы проверки свидетельствуют об отсутствии возможности накопления семьей девушки денежных средств, необходимых для покупки дорогостоящей квартиры за счет законных источников.

Также при обыске у Башурова было обнаружено и изъято более 6 млн рублей, легальность получения которых он не представил.

– В связи с отсутствием доказательства законности получения данной квартиры, стоимостью 18,4 млн рублей, и 6 млн рублей, изъятых во время обыска, прокурор Омской области Алексей Афанасьев в судебном порядке потребовал обратить это имущество в доход государства, – добавили в надзорном ведомстве.

Валерий Башуров во время следствия дал показания на бывшего замгубернатора, министра труда и социального развития Омской области Владимира Куприянова, а также других чиновников и руководителей социальных учреждений региона. В настоящее время в деле около 30 фигурантов.