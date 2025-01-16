Омск-Информ
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·Общество

Жителей предупредили, что покупать продукт от ИП Короткова не стоит.
Струдники Роспотребнадзора обнаружили в продаже в Иркутской области потенциально опасную лососевую икру. Производителем этого продукта значится «предприятие-призрак» ИП Коротков А. М.
– В качестве адреса производства указан жилой многоквартирный дом. Отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции (икра зернистая лососевая) обязательным требованиям, – сообщили в ведомстве.
Неизвестно, в каких условиях и кто изготовил эту икру на самом деле.
– Обращаем внимание потребителей на то, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения икорной продукции указанного производителя необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области, – предупредили омичей.
Ранее сотрудники ведомства также выявили потенциально опасное молоко.
·Общество

Жителей предупредили, что покупать продукт от ИП Короткова не стоит.
Струдники Роспотребнадзора обнаружили в продаже в Иркутской области потенциально опасную лососевую икру. Производителем этого продукта значится «предприятие-призрак» ИП Коротков А. М.
– В качестве адреса производства указан жилой многоквартирный дом. Отсутствуют сведения об оценке (подтверждении) соответствия пищевой продукции (икра зернистая лососевая) обязательным требованиям, – сообщили в ведомстве.
Неизвестно, в каких условиях и кто изготовил эту икру на самом деле.
– Обращаем внимание потребителей на то, что реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения икорной продукции указанного производителя необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области, – предупредили омичей.
Ранее сотрудники ведомства также выявили потенциально опасное молоко.