Омск-Информ
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·Общество

Если оно появится в магазинах, омичей просят сообщать в Роспотребнадзор.
Сотрудники Роспотребнадзора снова выявили молочную продукцию, произведенную «предприятием-призраком». Ее выпускает якобы рязанское ООО «Гринмилк», но на самом деле молоко производят неизвестные лица в неизвестных условиях.
– Реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя, необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области, – сообщили в омском Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось о фальсифицированном сливочном масле от омской производительницы, которое нашли в Екатеринбурге.
·Общество

Если оно появится в магазинах, омичей просят сообщать в Роспотребнадзор.
Сотрудники Роспотребнадзора снова выявили молочную продукцию, произведенную «предприятием-призраком». Ее выпускает якобы рязанское ООО «Гринмилк», но на самом деле молоко производят неизвестные лица в неизвестных условиях.
– Реализация указанной продукции незаконна. В случае обнаружения молочной продукции указанного производителя, необходимо обратиться с сообщением о факте ее продажи в Управление Роспотребнадзора по Омской области, – сообщили в омском Роспотребнадзоре.
Ранее сообщалось о фальсифицированном сливочном масле от омской производительницы, которое нашли в Екатеринбурге.