Некачественный продукт попал в магазины другого региона.
В ноябре сотрудники Россельхознадзора обнаружили в торговой сети Екатеринбурга фальсифицированное сливочное масло от омского производителя. Речь идет о сливочном масле «Крестьянское» жирностью 72,5 %, высшего сорта, которое изготовила предпринимательница Трофимова М. Н.
– По результатам исследований, обнаружено несоответствие требованиям ТР ТС 033/2013 «О безопасности молока и молочной продукции» и ТР ТС 021/2011 «О безопасности пищевой продукции». В продукции ИП Трофимовой М. Н. обнаружены жиры растительного происхождения, отчего сливочное масло следовало бы назвать «молокосодержащий продукт с заменителем молочного жира»: налицо факт введения потребителя в заблуждение, – сообщает Россельхознадзор.
Также в декларации на масло не указаны сведения об условиях и сроке хранения продукции, нет информации о дате изготовления и о прошедших лабораторных исследованиях.
Отметим, что в Омской области стоимость масла уже превысила 900 рублей.