Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

На это выделили 28 млн рублей.
Омские власти объявили торги на изготовление, поставку и монтаж цифровых конструкций за 28 млн рублей. Предполагается установить экран за 16 млн и четыре звезды – каждая за 3 млн.
По данным портала «Госзакупки», заявки от поставщиков принимают до 23 января. Завершить монтаж планируется до 30 апреля.
·Общество

На это выделили 28 млн рублей.
Омские власти объявили торги на изготовление, поставку и монтаж цифровых конструкций за 28 млн рублей. Предполагается установить экран за 16 млн и четыре звезды – каждая за 3 млн.
По данным портала «Госзакупки», заявки от поставщиков принимают до 23 января. Завершить монтаж планируется до 30 апреля.