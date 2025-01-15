Суд приговорил мужчину к шести годам колонии строгого режима и штрафу 600 тысяч рублей.
Хасанский районный суд Приморского края признал виновным омича по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 226.1 УК РФ в приготовлении к контрабанде иного вооружения организованной группой лиц.
Согласно материалам, мужчина готовил контрабандный вывоз продукции военного назначения за пределы РФ. Его задержали сотрудники УФСБ России по Омской области во время подготовки к преступлению. Стражи порядка установили нацеленность фигуранта на организацию канала незаконных поставок за рубеж продукции омского оборонного промышленного комплекса.
На основе этого Следственным управлением ФСБ России было возбуждено уголовное дело и передано в суд. В свою очередь, Хасанский районный суд Приморского края приговорил мужчину к шести годам лишения свободы в колонии строгого режима со штрафом 600 тыс. рублей. Приговор вступил в законную силу.