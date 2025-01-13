Вместо критикуемой почти всеми «угадайки» в России готовится введение нового формата оценки знаний школьников.

В России начался процесс отказа от ЕГЭ, заявил глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. Вместо единого госэкзамена, который многие его критики называют «угадайкой», появится новый формат оценки знаний школьников.

– ЕГЭ убил интегральность, убил комплексный подход, убил возможность многогранной оценки знаний, глубины знаний, возможности мыслить. Даже если человек неправильно озвучит факты, но мыслит правильно, это несравнимо с тем, что он случайно угадал, выбрав из предложенных вариантов, – цитирует депутата издание NEWS.ru.

Новая система оценки, считает Нилов, позволит продолжать обучение тем, кто «тянется к знаниям», а не угадавшим правильный ответ из предложенных вариантов.

– То же произойдет с ЕГЭ, уже происходит на глазах, когда пересматривают некоторые правила сдачи, дискуссия об интегральной оценке. Это определенные камушки в огород сторонников ЕГЭ. И получится новая современная формула оценки, которая позволит тем, кто готов учиться, продолжать обучение, кто действительно тянется к знаниям, тот и должен этим заниматься. А не случайный гражданин – сумел набрать нужное количество баллов, не в состоянии учиться, занимая чье-то место, – добавил парламентарий.

Министерство просвещения и Рособрнадзор опровергают информацию о подготовке к отмене ЕГЭ, заявляя, что альтернатив единому госэкзамену на сегодня нет.