Омск-Информ
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·Общество

Укрытия должны соответствовать целому ряду критериев.

Мэрия Омска подвела итоги ежегодного конкурса по определению лучших бомбоубежищ города. В 2024 году ими стали укрытия администрации Советского округа, компаний «Омск РТС» и «Ростелеком». Где они располагаются, неизвестно, эта информация носит закрытый характер.

Бомбоубежища города должны соответствовать целому ряду критериев, по которым и ведется их оценка специальной комиссией. Требования предъявляются к герметичности помещений и дверей, наличию запасов воду, огнетушителей, телефонной связи, а также состоянию санитарных узлов.

·Общество

Укрытия должны соответствовать целому ряду критериев.

Мэрия Омска подвела итоги ежегодного конкурса по определению лучших бомбоубежищ города. В 2024 году ими стали укрытия администрации Советского округа, компаний «Омск РТС» и «Ростелеком». Где они располагаются, неизвестно, эта информация носит закрытый характер.

Бомбоубежища города должны соответствовать целому ряду критериев, по которым и ведется их оценка специальной комиссией. Требования предъявляются к герметичности помещений и дверей, наличию запасов воду, огнетушителей, телефонной связи, а также состоянию санитарных узлов.