Бывшему воспитаннику детского дома помогли получить жилье.

Осужденный из исправительной колонии № 9 УФСИН России по Омской области, получил ключи от муниципального жилья.

Бывший воспитанник детского дома, сирота, после того как оказался в тюрьме, столкнулся с трудностями в получении квартиры. Сотрудники учреждения помогли ему реализовать это право.

В результате молодому человеку вручили ключи от муниципального жилья. Также осужденный подписал договор найма специализированного жилого помещения для детей сирот и детей, оставшихся без попечения родителей.

Как считают в омском УФСИН, такая мера позволяет зекам адаптироваться в обществе и вновь не встать на скользкую дорожку преступлений после отбывания наказания