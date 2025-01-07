Валерий Чикишев был фигурантом дела о гибели двух рожениц. Однако виновными тогда признали других медиков.

Вчера, 6 января, на 66-м году ушел из жизни известный омский врач акушер-гинеколог Валерий Чикишев. Об этом сообщили в медицинском сообществе, не уточнив причину смерти.

Валерий Чикишев начал работать в 1983 году после окончания Красноярского медицинского института. Трудился в различных медицинских учреждениях, занимал должность главного акушера-гинеколога Омской области, был врачом выездной консультативной бригады, оказывая плановую и неотложную медицинскую помощь женщинам.

Семь лет назад Валерий Чикишев и его супруга Светлана были фигурантами дела в отношении пятерых омских врачей, подозреваемых в смерти двух молодых рожениц. Гособвинение требовало назначить Чикишеву 4 года колонии. Но в итоге суд признал виновными только двух медиков - Светлану Чикишеву и Пелагею Артеменкову. Из-за истечения срока давности их освободили в здании суда.

С Валерием Чикишевым попрощаются в ритуальном зале Областной клинической больнице. Дату и время обещали уточнить позже.