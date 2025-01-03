Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Общество

Новорожденную назвали Мирославой. Девочка появилась на свет в роддоме №6.

Первым ребенком, появившемся на свет в Омске в наступившем 2025 году, стала девочка Мирослава. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, ее мать Таисия родила дочь 1 января в 00:05.

– Мирослава – первенец в своей семье. Вес ребенка составляет 4 620 граммов, рост 56 сантиметров. Мирослава появилась на свет в родильном доме № 6 на Левобережье, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сотрудники городской администрации поздравили новорожденную и ее маму, пожелали им здоровья и благополучия.

·Общество

Новорожденную назвали Мирославой. Девочка появилась на свет в роддоме №6.

Первым ребенком, появившемся на свет в Омске в наступившем 2025 году, стала девочка Мирослава. Как сообщил мэр города Сергей Шелест, ее мать Таисия родила дочь 1 января в 00:05.

– Мирослава – первенец в своей семье. Вес ребенка составляет 4 620 граммов, рост 56 сантиметров. Мирослава появилась на свет в родильном доме № 6 на Левобережье, – написал мэр в своем телеграм-канале.

Сотрудники городской администрации поздравили новорожденную и ее маму, пожелали им здоровья и благополучия.