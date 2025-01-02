В ведомстве напомнили о правилах, следуя которым, можно снизить риск заражения. А также призвали сделать прививки.

Глава министерства здравоохранения Омской области Дмитрий Маркелов предупредил об эпидемии свиного гриппа.

Основная угроза заключается в возможном развитии вирусной пневмонии, которая не поддается лечению антибиотиками. При этом симптомы заболевания схожи с обычным гриппом: постоянный кашель, высокая температура, потливость и выраженная слабость.

В декабре в России зарегистрировано пять летальных случаев от осложнений, вызванных гриппом А (H1N1)09. Все эти люди не были привиты, и в половине случаев помощь была запрошена слишком поздно. Наиболее эффективным способом защиты остается вакцинация. Все вакцины, используемые в России в этом сезоне, показали свою эффективность.

Региональный Минздрав призвал сделать прививку. И соблюдать простые меры профилактики в общественных местах: носить маски, тщательно мыть руки, следить за чистотой окружающих предметов, особенно гаджетов. Если простуда все же случилась, чихать и кашлять рекомендуется в салфетку или в сгиб локтя.

Специалисты не советуют заниматься лечением и при первых признаках инфекции обращаться к врачу. Отметим, что обязательный масочный режим вводился в регионе в апреле 2020 года, во время вспышки коронавирусной инфекции. Теперь, видимо, медики решили вернуться к этой испытанной мере профилактики.