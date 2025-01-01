Омск-Информ
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·Общество

Две девочки и трое мальчиков появились на свет после боя курантов.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в новогоднюю ночь в Омской области родилось пять детей – две девочки и трое мальчиков. Глава региона пожелал новорожденным и их родителям счастья и здоровья.

Согласно данным Омскстата, в 2023 году в регионе родился  15 161 ребенок. За десять месяцев прошлого года появились на свет 11 912 детей. Большая часть малышей родилась в Омске.

·Общество

Две девочки и трое мальчиков появились на свет после боя курантов.

Губернатор Виталий Хоценко сообщил, что в новогоднюю ночь в Омской области родилось пять детей – две девочки и трое мальчиков. Глава региона пожелал новорожденным и их родителям счастья и здоровья.

Согласно данным Омскстата, в 2023 году в регионе родился  15 161 ребенок. За десять месяцев прошлого года появились на свет 11 912 детей. Большая часть малышей родилась в Омске.