Омск-Информ
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·Общество

Сообщать можно о коммунальных авариях и подозрительных предметах.
Власти рассказали, куда могут обращаться омичи в новогоднюю ночь в случае чрезвычайной ситуации. До 8 января аварийно-диспетчерские службы перешли на режим повышенной готовности и круглосуточную работу.
Телефоны служб: 
  • «Омскэлектро»: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57; 
  • «ОмскВодоканал»: водопровод – 75-16-00, канализация – 75-04-00;
  • «Омскгоргаз»: 70-04-04, 97-74-04; 
  • «Омскоблгаз»: 71-38-38; 
  • СП «Тепловые сети», ОАО «Омск РТС»: 40-06-91; 
  • АО «Тепловая компания»: 68-05-46, 68-39-68; 
  • «Омскэнерго»: 8-800-1000-380, 25-84-29, 35-55-08; 
  • ООО «Плазма» (газоснабжение): 90-59-77; 
  • Управление единой дежурно-диспетчерской службы: 78-78-78.
При обнаружении подозрительных предметов: 
  • УФСБ по Омской области: 23-30-00; 
  • УМВД по городу Омску: 79-22-00 или 02.
Мобильные телефоны: 
  • пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101;
  • полиция – 102;
  • скорая помощь – 103;
  • аварийная служба газа – 104;
  • единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.
·Общество

Сообщать можно о коммунальных авариях и подозрительных предметах.
Власти рассказали, куда могут обращаться омичи в новогоднюю ночь в случае чрезвычайной ситуации. До 8 января аварийно-диспетчерские службы перешли на режим повышенной готовности и круглосуточную работу.
Телефоны служб: 
  • «Омскэлектро»: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57; 
  • «ОмскВодоканал»: водопровод – 75-16-00, канализация – 75-04-00;
  • «Омскгоргаз»: 70-04-04, 97-74-04; 
  • «Омскоблгаз»: 71-38-38; 
  • СП «Тепловые сети», ОАО «Омск РТС»: 40-06-91; 
  • АО «Тепловая компания»: 68-05-46, 68-39-68; 
  • «Омскэнерго»: 8-800-1000-380, 25-84-29, 35-55-08; 
  • ООО «Плазма» (газоснабжение): 90-59-77; 
  • Управление единой дежурно-диспетчерской службы: 78-78-78.
При обнаружении подозрительных предметов: 
  • УФСБ по Омской области: 23-30-00; 
  • УМВД по городу Омску: 79-22-00 или 02.
Мобильные телефоны: 
  • пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101;
  • полиция – 102;
  • скорая помощь – 103;
  • аварийная служба газа – 104;
  • единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.