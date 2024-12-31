Сообщать можно о коммунальных авариях и подозрительных предметах.
Власти рассказали, куда могут обращаться омичи в новогоднюю ночь в случае чрезвычайной ситуации. До 8 января аварийно-диспетчерские службы перешли на режим повышенной готовности и круглосуточную работу.
Телефоны служб:
- «Омскэлектро»: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57;
- «ОмскВодоканал»: водопровод – 75-16-00, канализация – 75-04-00;
- «Омскгоргаз»: 70-04-04, 97-74-04;
- «Омскоблгаз»: 71-38-38;
- СП «Тепловые сети», ОАО «Омск РТС»: 40-06-91;
- АО «Тепловая компания»: 68-05-46, 68-39-68;
- «Омскэнерго»: 8-800-1000-380, 25-84-29, 35-55-08;
- ООО «Плазма» (газоснабжение): 90-59-77;
- Управление единой дежурно-диспетчерской службы: 78-78-78.
При обнаружении подозрительных предметов:
- УФСБ по Омской области: 23-30-00;
- УМВД по городу Омску: 79-22-00 или 02.
Мобильные телефоны:
- пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101;
- полиция – 102;
- скорая помощь – 103;
- аварийная служба газа – 104;
- единый номер вызова экстренных оперативных служб – 112.