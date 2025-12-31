Лопнула труба, заболел зуб: омичам напомнили телефоны экстренных служб

Как вызвать пожарных, скорую помощь, полицию, газовую службу, а также как работают травмпункт и кабинеты неотложной помощи.

Омичам назвали телефоны экстренных служб, которые будут работать в новогоднюю ночь, а также все праздничные дни 2026 года. До 11 января включительно аварийно-диспетчерские службы перейдут на режим повышенной готовности и круглосуточную работу.

В любое время дня и ночи вы можете обратиться на единый номер вызова экстренных оперативных служб – это 112, а также по телефонам ведомств:

пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101 ;

; полиция – 102 ;

; скорая помощь – 103 ;

; аварийная служба газа – 104.

Все звонки бесплатные.

Телефон единой дежурно-диспетчерской службы города Омска: 78-78-78. В районах такие ЕДДС тоже есть, по этой ссылке можно узнать их номера.

Телефоны служб жизнеобеспечения:

«Омскэлектро»: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57;

«ОмскВодоканал»: водопровод – 75-16-00, канализация – 75-04-00;

«Омскгоргаз»: 70-04-04, 97-74-04;

«Омскоблгаз»: 71-38-38;

СП «Тепловые сети», ОАО «Омск РТС»: 40-06-91;

АО «Тепловая компания»: 68-05-46, 68-39-68;

«Омскэнерго»: 8-800-1000-380, 25-84-29, 35-55-08;

ООО «Плазма» (газоснабжение): 90-59-77.

При обнаружении подозрительных предметов:

УФСБ по Омской области: 23-30-00;

УМВД по городу Омску: 79-22-00 или 02.

При травмах и болезнях:

В работе скорой помощи и травмпунктов никаких изменений не предвидится – они будут работать круглосуточно. Детские и взрослые поликлиники будут работать по измененному графику, который публикует министерство здравоохранения Омской области.

Прием вызовов для выхода терапевтов и педиатров на дом: с 9.00 до 14.00;

Выход врачей на дом: с 9.00 до 15.30;

Прием пациентов дежурными врачами в медицинских учреждениях: с 9.00 до 14.00.

Неотложная офтальмологическая помощь

Оказывают ее круглосуточно в областной офтальмологической больнице им. В. П. Выходцева. Кабинеты № 16 и 17 находятся на первом этаже корпуса стационара по ул. Лермонтова, 60 (вход с ул. Степной).

Неотложная стоматологическая помощь

В новогодние праздники первая городская стоматология, которая находится на ул. Волочаевской, 21, ведет прием в режиме неотложной стоматологической помощи с 15.00 до 8.00 утра следующего дня.