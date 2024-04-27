Из-за майских праздников службы экстренного реагирования будут работать в повышенной готовности. Омичам напомнили их номера.
В предстоящие праздничные дни все омские службы экстренного реагирования будут работать круглосуточно в режиме повышенной готовности.
При возникновении непредвиденных ситуаций омичей просят звонить в следующие службы:
- АО «Омскэлектро», телефоны: 32-22-15, 65-63-27, 55-05-57;
- АО «ОмскВодоканал», телефон диспетчерской (водопровод) 75-16-00, телефон диспетчерской (канализация) 75-04-00;
- АО «Омскгоргаз», телефоны: 70-04-04, 97-74-04;
- АО «Омскоблгаз», телефон 71-38-38;
- ООО «Плазма» (газоснабжение), телефон 90-59-77;
- СП «Тепловые сети», ОАО «Омск РТС», телефон 40-06-91;
- АО «Тепловая компания», телефоны: 68-05-46, 68-39-68;
- ПАО «МРСК Сибири» – «Омскэнерго», телефоны: 8-800-1000-380, 25-84-29, 35-55-08;
- Управление единой дежурно-диспетчерской службы Омска, телефон 78-78-78.
Кроме того, при обнаружении подозрительных предметов, имеющих сходство со взрывными устройствами, оружием и боеприпасами, нужно информировать:
- УФСБ России по Омской области, телефон 23-30-00;
- УМВД России по городу Омску, телефоны: 79-22-00 или 102.
Также омичам напомнили телефоны оперативных служб: пожарная охрана и служба спасения МЧС – 101; полиция – 102; скорая помощь – 103; аварийная служба газа – 104. Все звонки будут бесплатные.