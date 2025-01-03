Неоновые худи, обувь на тракторной подошве, мини-юбки откладываем подальше, а из «бабушкиного сундука» достаем «богемные» блузы и бахрому.

Наступил новый год, а вместе с ним и новые модные тренды и антитренды. Мы изучили, о чем пишут и говорят стилисты. Которые, впрочем, часто друг другу противоречат. Но все же какие-то общие векторы выделить возможно.

Снимите это немедленно

В категорию антитрендов перешли одежда и обувь неоновых цветов. Им на смену приходят более сдержанные и естественные палитры. Обращаем внимание на спокойные, натуральные цвета: бежевый, оливковый, хаки, горчица, нежные пастельные тона, нежная роза, бирюза, а также приглушённые тёмные оттенки. Напомним, что, по версии компании Pantone, главный оттенок 2025 года – шоколадно-коричневый Мусс Кокка.

Яркие акценты допустимы, лишь когда речь идет об аксессуарах, причем их не должно быть слишком много в одном образе.

В антитренд попали короткие юбки, особенно из денима, на смену приходят многослойные миди и макси. Также стоит отложить до очередного витка моды короткие кожаные шорты. Их заменят кожаные бермуды и брюки классического силуэта.

Эксперты в сфере фэшен поставили крест на платьях-худи. А укороченные джинсы-клеш советуют заменить на полную длину – классику или легкий клеш.

Уходит в прошлое обувь на тракторной подошве. Ее рекомендуют заменить на более элегантные модели. Кроме того, выделяется несколько актуальных обувных трендов. Это ковбойские сапоги, балетки, байкерские ботинки, танкетки и сабо. Вернулись каблуки-рюмки, которые чаще теперь называют «каблуком котенка».

Омский стилист и имиджмейкер Ксения Прошлакова не рекомендует торопиться избавляться от каких-то вещей насовсем.

– Всегда предлагаю присмотреться к сборным образам. Это может быть блуза и юбка, рубашка и брюки. Уместно миксовать обычный костюм с яркой блузой, если речь идет о торжественном моменте. Акцент всегда делается на верхе. То есть можно ходить в одних брюках и одной юбке, но менять верх, и вы всегда будете выглядеть разными, – подсказывает Ксения.

Бахрома из «бабушкиного сундука»

В гардеробы возвращается элегантное ретро. К примеру, известный стилист и телеведущий Александр Рогов отмечает, что в 2025 году массово начнут носить платья и юбки силуэтов 60-х годов. Тенденцию он увидел в новых межсезонных коллекциях известных брендов.

Эксперт написал в своем блоге, что прошерстил коллекции Resort 2025. Круизные коллекции – это межсезонные линии одежды, которые выходят между основными коллекциями брендов, и на них по статистике приходится основной процент продаж.

– Выделил один из основных трендов! Итак, в моду активно возвращается силуэт 60-х! Платья и юбки длины мини А-силуэта! – написал Рогов.

Также он посоветовал присмотреться к блузам, причем к «богемным» экземплярам. Актуальные модели от устаревших будут отличать два принципиальных момента: множество оборок и рюшей.

– Такие блузы всегда про женственность, легкость, игривость и флирт. А кто не любит пофлиртовать? – написал стилист в своем блоге.

По словам этого же стилиста, одним из главных трендов 2025 года станет акцент на талии и бедрах: различные аксессуары, такие как ремни, цепочки и поясные сумки, помогут подчеркнуть изгибы фигуры.

– В следующем сезоне акцент на талии и бедрах будет одним из важнейших трендов. Совершенно разные ремни, цепочки, поясные сумки войдут в модный обиход, и, чем их будет больше одновременно, тем лучше, – рассказал Рогов.

После Нью-Йоркской недели моды эксперт заметил, что дизайнеры активно использовали вещи с бахромой на своих показах. Он сделал вывод, что трендом сезона весна/лето 2025 бахрома станет наверняка: из рафии, трикотажа, кожи, широкая или максимально тонкая.

Похоже, не стоит отказываться от анималистичных принтов, леопардовый остается актуальным, причем как для одежды, так и для аксессуров.