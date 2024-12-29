Устройства запланировано оборудовать в 2025 году.

На сайте госзакупок появилась заявка от бюджетного учреждения «Спортивный город» на поиск подрядчика для установки систем видеонаблюдения в парке 300-летия Омска. Предложения от потенциальных подрядчиков принимаются до 17 января.

Как явствует из документов, всего в парке планируется установить 17 видеокамер. На выполнение монтажных работ отводится 45 дней.

В этом году в проект планировки этой локации внесли изменения. На территории парка запланирована новая дорога, от бульвара Архитекторов вдоль ТК «Komarova Plaza» и здания областного суда до улицы Перелета.

Предусмотрены и еще несколько объектов: Центр самбо имени А. Пушницы со стороны улицы Ватутина, крытый каток, Дом детского творчества и детская спортшкола со стороны улицы Перелета и крытый теннисный корт на бульваре Архитекторов рядом с ТК «Komarova Plaza».