Переправа находится в Большереченском районе.
В Омской области заработала шестая переправа. Она находится в Большереченском районе и соединяет Большеречье и Муромцево. Максимальная нагрузка на «Большереченскую» переправу составляет 3 тонны. Всего планируется открытие 9 переправ в регионе.
«Большереченская» переправа оснащена всем необходимым: дорожными и информационными знаками, пунктами обогрева и средствами спасения. Остальные пять переправ находятся в следующих местах:
- Усть-Ишимский район – «Аксеновская» переправа соединяет поселок Аксеново и село Ярково,
- Тевризский район – «Изюкская» переправа соединяет поселок Тевриз и деревню Александровку,
- Знаменский район – «Усть-Шишовская» переправа соединяет село Усть-Шиш и деревню Тузаклы,
- Усть-Ишимский район – «Никольская» переправа соединяет село Усть-Ишим и село Никольск,
- Тевризский район – «Белоярская» переправа соединяет поселок Тевриз и поселок Белый Яр.