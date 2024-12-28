Более 760 тысяч розничных клиентов «Открытия» в этом году начали получать зарплату на карты ВТБ.

Завершилась миграция 760 тысяч розничных клиентов банка «Открытие» на счета ВТБ. Это один из крупнейших финансовых переходов на рынке.

– Зарплата клиентам должна поступать точно в срок, поэтому их переход из одного банка в другой важно провести на 100 % плавно, – заявил начальник управления «Зарплатные проекты» ВТБ Евгений Темяков. – ВТБ предложил клиентам «Открытия» не только новые зарплатные преференции, но и улучшенные условия по вкладам и кредитам, программе лояльности и семейному банку, а также передовым цифровым сервисам. В следующем году ежедневное обслуживание в ВТБ станет для них еще выгоднее.

Активный перевод розничных клиентов банка «Открытие» в ВТБ стартовал весной этого года. Предложения о переходе тогда получили владельцы всех дебетовых карт, вкладчики, ипотечные заемщики и клиенты с автокредитами. Уже в начале лета начался процесс миграции розничного портфеля зарплатных клиентов «Открытия». Стать клиентом ВТБ можно было в несколько кликов в мобильном приложении.

На сегодняшний день ВТБ – один из лидеров отечественного рынка по числу зарплатных клиентов. Более 220 тыс. предприятий и организаций доверяют банку ведение своих зарплатных проектов. Около 9 млн человек используют карту ВТБ для получения ежемесячных выплат от работодателя.

В 2025 году ВТБ завершит интеграцию банков «Открытие» и РНКБ. На сегодняшний день у жителей Республики Крым и Севастополя есть возможность оформить продукты и сервисы ВТБ в офисах РНКБ.

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