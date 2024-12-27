Сотрудники больницы считают оплату своего труда несправедливой.

Более ста медиков Тарской ЦРБ обратились к областному Минздраву из-за несправедливой, по их мнению, оплаты труда. Обращение появилось в паблике «Тара 360». По словам авторов обращения, зарплаты сотрудников, работающих в системе ОМС, и тех, кто получает средства из бюджета, отличаются. Хотя в последние годы на федеральном уровне были приняты меры, повышающие зарплаты медсестер, разница в выплатах составляет до шести раз.

В Минздраве Омской области пояснили, что принимается Федерацией оплата труда работников бюджетных учреждений не входит в их полномочия, так как это решение принимают федеральные власти. Министерство делает все возможное, чтобы уменьшить разницу в зарплатах. Вопрос прорабатывается с другими ведомствами, чтобы с января начать выплачивать компенсации.