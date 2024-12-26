Новый владелец "Почта Банка" планирует интеграцию на базе своей платформы.

Банк купил долю в 49,99% у «Почты России», заплатив за это 36 миллиардов рублей. Ранее ВТБ также приобрел две акции, которые принадлежали частному акционеру.

Вливание «Почта Банка» в группу ВТБ поможет банку укрепить свои позиции в регионах. У «Почта Банка» есть 24 тысячи точек продаж и около 9 миллионов клиентов, которые теперь смогут пользоваться высококачественными услугами ВТБ, как банковскими, так и другими.

- Как и планировали, в этом году мы закрыли сделку по консолидации акций «Почта Банка», а в следующем планируем начать миграцию его сети, клиентской базы и бизнеса на единую технологическую платформу под брендом ВТБ. В настоящий момент мы активно обсуждаем форматы работы отделений объединенного банка и стратегию взаимодействия с клиентами, - рассказал первый заместитель президента-председателя правления ВТБ Дмитрий Пьянов.

Он также уверен, что сделка выгодна для каждого из участников и поможет обеспечить дальнейшее устойчивое развитие бизнеса и повышение качества услуг для клиентов.

В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк.

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