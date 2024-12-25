Наибольшее количество новых отделений открылось в Центральном федеральном округе.

Банк постепенно открывает новые отделения в тех местах, где ранее не работал, и хочет завершить охват всех субъектов РФ к концу 2024 года.

В этом году новые офисы были открыты в таких регионах, как Карачаево-Черкесия, Калмыкия, Крым, Тыва, Ингушетия, а также в Луганской и Донецкой Народных Республиках, Запорожской и Херсонской областях и в Севастополе. Всего сеть ВТБ увеличилась более чем на 370 офисов, теперь их общее число превышает 1,6 тыс.

Теперь жители всех регионов имеют доступ к продуктам и услугам ВТБ. Офисы банка охватывают более 70 миллионов человек. Активное расширение сети происходит на фоне интеграции с другими крупными банками. Так как каждая вторая финансовая операция осуществляется в отделении, ВТБ планирует продолжать расширять свою сеть, чтобы быть ближе к клиентам.

В начале декабря ВТБ открыл новые офисы в Луганске, Донецке и Мариуполе. Теперь в новых регионах России работают 6 отделений банка, и в следующем году их количество планируется увеличить примерно в четыре раза. В Херсонской области открылись два офиса в Скадовске и Геническе, которые расположены в городских многофункциональных центрах. В этих офисах жители могут открыть вклады и накопительные счета, получить дебетовые и кредитные карты, оформить потребительские кредиты, заявки на автокредиты и ипотеку, а также подключить услуги «Семейный банк» и программы лояльности ВТБ.

Наибольшее количество новых отделений открылось в Центральном федеральном округе (около 100 офисов), Уральском федеральном округе (более 70) и Поволжском федеральном округе (около 70).

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