Омск-Информ
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·Общество

Нотариальная палата сообщила об изменениях.

Размеры регионального тарифа являются обязательными для применения всеми нотариусами региона. Нотариус не вправе самостоятельно изменять размер установленного тарифа, ни в сторону уменьшения, ни увеличения.

Напомним, что за совершение любого нотариального действия нотариус взимает единый нотариальный тариф, который включает федеральный и региональный тарифы.

Региональный тариф определяется по утвержденной Министерством юстиции формуле расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа (Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2023 г. № 253). Региональный тариф является обеспечением осуществления нотариальной деятельности и ее развития, в том числе функционирования и развития единой информационной системы нотариата.

Произошли изменения региональных тарифов, и это объективно связано с экономическими процессами в нашей стране, темпом роста всех тарифов и пошлин, установленных на 2025 год, а также с обоснованным подходом к размерам региональных тарифов, установленных с учетом предельных размеров, утвержденных для нашего региона.

Так, в 2025 году региональный тариф, например, за удостоверение согласия супруга на совершение сделок, в том числе на продажу недвижимого имущества, и за выдачу доверенности увеличен на 18 % по сравнению с 2024 годом. Оплата за совершение нотариального действия – доверенности составит в нашем регионе 3200 рублей и 3500 рублей в зависимости от того, будут ли включены в доверенность полномочия по распоряжению имуществом. Стоимость доверенности не зависит от срока, на который она выдается, и она может быть выдана на любой длительный период. Тариф за удостоверение брачного договора и соглашения о разделе имущества между супругами в нашем регионе увеличен на 18 %. Выдача согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу Российской Федерации и удостоверение завещания будут дороже на 22 %. При оформлении наследственных прав, при выдаче свидетельств о праве на наследство региональный тариф также существенно претерпел изменения, наряду с увеличением в 2 раза в 2025 году установленной государственной пошлины, уплачиваемой в Росреестр за регистрацию в ЕГРН права собственности физического лица, которая с 1 января 2025 года составит 4000 рублей (квартира, жилой дом, нежилое помещение).

Что касается предусмотренных льгот, применяемых к региональным тарифам, то их перечень не только сохраняется, но и расширяется, и льготы будут применяться так же, как и раньше. Например, полностью освобождены от уплаты регионального тарифа ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, находящиеся в детских домах, интернатах: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. На 100 % освобождены лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, за удостоверение доверенностей, завещаний и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу. Кроме того, освобождены полностью от уплаты регионального тарифа за выдачу свидетельств о праве на наследство наследники военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, и погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы. На 50 % освобождаются от взимания регионального тарифа по всем видам нотариальных действий инвалиды I группы и дети-инвалиды.

Размеры регионального тарифа размещены на сайте Нотариальной палаты Омской области.

·Общество

Нотариальная палата сообщила об изменениях.

Размеры регионального тарифа являются обязательными для применения всеми нотариусами региона. Нотариус не вправе самостоятельно изменять размер установленного тарифа, ни в сторону уменьшения, ни увеличения.

Напомним, что за совершение любого нотариального действия нотариус взимает единый нотариальный тариф, который включает федеральный и региональный тарифы.

Региональный тариф определяется по утвержденной Министерством юстиции формуле расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа (Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2023 г. № 253). Региональный тариф является обеспечением осуществления нотариальной деятельности и ее развития, в том числе функционирования и развития единой информационной системы нотариата.

Произошли изменения региональных тарифов, и это объективно связано с экономическими процессами в нашей стране, темпом роста всех тарифов и пошлин, установленных на 2025 год, а также с обоснованным подходом к размерам региональных тарифов, установленных с учетом предельных размеров, утвержденных для нашего региона.

Так, в 2025 году региональный тариф, например, за удостоверение согласия супруга на совершение сделок, в том числе на продажу недвижимого имущества, и за выдачу доверенности увеличен на 18 % по сравнению с 2024 годом. Оплата за совершение нотариального действия – доверенности составит в нашем регионе 3200 рублей и 3500 рублей в зависимости от того, будут ли включены в доверенность полномочия по распоряжению имуществом. Стоимость доверенности не зависит от срока, на который она выдается, и она может быть выдана на любой длительный период. Тариф за удостоверение брачного договора и соглашения о разделе имущества между супругами в нашем регионе увеличен на 18 %. Выдача согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу Российской Федерации и удостоверение завещания будут дороже на 22 %. При оформлении наследственных прав, при выдаче свидетельств о праве на наследство региональный тариф также существенно претерпел изменения, наряду с увеличением в 2 раза в 2025 году установленной государственной пошлины, уплачиваемой в Росреестр за регистрацию в ЕГРН права собственности физического лица, которая с 1 января 2025 года составит 4000 рублей (квартира, жилой дом, нежилое помещение).

Что касается предусмотренных льгот, применяемых к региональным тарифам, то их перечень не только сохраняется, но и расширяется, и льготы будут применяться так же, как и раньше. Например, полностью освобождены от уплаты регионального тарифа ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, находящиеся в детских домах, интернатах: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. На 100 % освобождены лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, за удостоверение доверенностей, завещаний и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу. Кроме того, освобождены полностью от уплаты регионального тарифа за выдачу свидетельств о праве на наследство наследники военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, и погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы. На 50 % освобождаются от взимания регионального тарифа по всем видам нотариальных действий инвалиды I группы и дети-инвалиды.

Размеры регионального тарифа размещены на сайте Нотариальной палаты Омской области.