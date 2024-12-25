Нотариальная палата сообщила об изменениях.

Размеры регионального тарифа являются обязательными для применения всеми нотариусами региона. Нотариус не вправе самостоятельно изменять размер установленного тарифа, ни в сторону уменьшения, ни увеличения.

Напомним, что за совершение любого нотариального действия нотариус взимает единый нотариальный тариф, который включает федеральный и региональный тарифы.

Региональный тариф определяется по утвержденной Министерством юстиции формуле расчета экономически обоснованного предельного размера регионального тарифа (Приказ Министерства юстиции Российской Федерации от 12 сентября 2023 г. № 253). Региональный тариф является обеспечением осуществления нотариальной деятельности и ее развития, в том числе функционирования и развития единой информационной системы нотариата.

Произошли изменения региональных тарифов, и это объективно связано с экономическими процессами в нашей стране, темпом роста всех тарифов и пошлин, установленных на 2025 год, а также с обоснованным подходом к размерам региональных тарифов, установленных с учетом предельных размеров, утвержденных для нашего региона.

Так, в 2025 году региональный тариф, например, за удостоверение согласия супруга на совершение сделок, в том числе на продажу недвижимого имущества, и за выдачу доверенности увеличен на 18 % по сравнению с 2024 годом. Оплата за совершение нотариального действия – доверенности составит в нашем регионе 3200 рублей и 3500 рублей в зависимости от того, будут ли включены в доверенность полномочия по распоряжению имуществом. Стоимость доверенности не зависит от срока, на который она выдается, и она может быть выдана на любой длительный период. Тариф за удостоверение брачного договора и соглашения о разделе имущества между супругами в нашем регионе увеличен на 18 %. Выдача согласия на выезд несовершеннолетнего ребенка за границу Российской Федерации и удостоверение завещания будут дороже на 22 %. При оформлении наследственных прав, при выдаче свидетельств о праве на наследство региональный тариф также существенно претерпел изменения, наряду с увеличением в 2 раза в 2025 году установленной государственной пошлины, уплачиваемой в Росреестр за регистрацию в ЕГРН права собственности физического лица, которая с 1 января 2025 года составит 4000 рублей (квартира, жилой дом, нежилое помещение).

Что касается предусмотренных льгот, применяемых к региональным тарифам, то их перечень не только сохраняется, но и расширяется, и льготы будут применяться так же, как и раньше. Например, полностью освобождены от уплаты регионального тарифа ветераны Великой Отечественной войны и инвалиды Великой Отечественной войны, лица, находящиеся в детских домах, интернатах: дети-сироты, дети, оставшиеся без попечения родителей, дети-инвалиды. На 100 % освобождены лица, призванные на военную службу в связи с объявлением частичной мобилизации в Российской Федерации с 21 сентября 2022 года, за удостоверение доверенностей, завещаний и согласий на выезд несовершеннолетних детей за границу. Кроме того, освобождены полностью от уплаты регионального тарифа за выдачу свидетельств о праве на наследство наследники военнослужащих, принимавших участие в специальной военной операции, и погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы. На 50 % освобождаются от взимания регионального тарифа по всем видам нотариальных действий инвалиды I группы и дети-инвалиды.

Размеры регионального тарифа размещены на сайте Нотариальной палаты Омской области.