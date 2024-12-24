Более 70 % жителей страны не ругаются со своими партнерами из-за денег, но им важно знать доход второй половины.

Опрос, проведенный банком ВТБ, показал, что более половины россиян хотят знать доход своего партнера. В этом признались 53 % респондентов. Почти каждый второй из них знает точную сумму заработка своей второй половины, а 46 % – приблизительную.

Также выяснилось, что 4 из 5 опрошенных ведут бюджет совместно. В каждой третьей паре оба партнера оплачивают ипотеку и кредиты вместе. В случае с крупными покупками и отпусками так делают около 60 % пар.

При этом финансовые споры в парах встречаются редко: более 70 % опрошенных уверяют, что не ругаются со своими партнерами из-за денег. Каждый четвертый готов потратить на вторую половину как минимум 50 % своих доходов.

– Опрос показывает, что для большинства россиян важно иметь реальное представление о заработке своего партнера, – говорит руководитель департамента транзакционного розничного бизнеса, старший вице-президент ВТБ Ростислав Яныкин. – В современных реалиях такой подход помогает планировать совместные траты, взвешенно подходить к покупкам и ответственно планировать совместное будущее с финансовой точки зрения. Банки также способствуют такому осознанному подходу к общему бюджету: клиенты могут пользоваться совместными счетами, планировать траты, а также получать больше выгод и кешбэка, объединившись со своими близкими.

ВТБ запустил «Семейный банк» в 2023 году, а в октябре 2024 года была добавлена новая функция – создание семейных групп. Участники могут приглашать до 5 человек и вместе получать привилегии от банка: кешбэк за покупки в супермаркетах, повышенные ставки по вкладам, скидки на страхование и мобильную связь. Участники группы могут самостоятельно выбирать категории кешбэка и распределять расходы, что позволяет значительно увеличить общую сумму возврата – так, 5 участников «Семейного банка» могут получать от 15 тыс. рублей кешбэка в месяц.

Опрос ВТБ проводился среди 1500 респондентов, проживающих в крупных городах с населением свыше 100 000 жителей. В опросе принимали участие как семейные пары, так и люди в отношениях вне брака.

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