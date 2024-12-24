Омск-Информ
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·Общество

Обновленные составы призваны создать омичам новогоднее настроение.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о выходе на маршруты новогодних трамваев. Вагоны оформлены в праздничном стиле и украшены светодиодной иллюминацией.

– Это подарок омского трамвайного депо к Новому году не только пассажирам электрического транспорта, но и всем омичам – праздничные трамваи видны издалека, а их оформление создает новогоднее настроение, – рассказал Шелест. – Пусть слоган «Верь, мечтай! Все сбудется!» станет добрым пожеланием для всех без исключения жителей и гостей нашего города.

Такие вагоны появятся на всех трамвайных маршрутах.

·Общество

Обновленные составы призваны создать омичам новогоднее настроение.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал о выходе на маршруты новогодних трамваев. Вагоны оформлены в праздничном стиле и украшены светодиодной иллюминацией.

– Это подарок омского трамвайного депо к Новому году не только пассажирам электрического транспорта, но и всем омичам – праздничные трамваи видны издалека, а их оформление создает новогоднее настроение, – рассказал Шелест. – Пусть слоган «Верь, мечтай! Все сбудется!» станет добрым пожеланием для всех без исключения жителей и гостей нашего города.

Такие вагоны появятся на всех трамвайных маршрутах.