Теперь мужчине грозит три уголовных дела.

В полицию обратился представитель энергоснабжающей организации Седельниковского района. Он сообщил о порче счетчика. В преступлении заподозрили 43-летнего местного жителя, у которого имелась задолженность по оплате электроэнергии. За долги дом и лесопилку мужчины даже отключили от энергосетей.

Сотрудники полиции осмотрели счетчик и обнаружили внутри пулю калибром 5,6 мм от винтовки. Полицейские также проверили мужчину, которого подозревал представитель компании. В одном из гаражей мужчины нашли «ферму» для майнинга криптовалюты. Оборудование (40 работающих серверов и 20 – резервных) подключалось к электросети с помощью скрытого подземного кабеля, минуя приборы учета.

– Сумма ущерба, причиненного в результате хищения электроэнергии, составила более 7 млн рублей, – сообщили в полиции.

Во время обыска в подсобном помещении полицейские также нашли малокалиберную винтовку ТОЗ-8 и 43 патрона калибром 5,6 мм. Во время дальнейших обысков у владельцев и работника лесопилки изъяли еще незарегистрированные карабин «Вепрь» и охотничье ружье ИЖ-18 с 935 патронами.

В итоге полицейские возбудили уголовные дела об умышленном повреждении имущества, незаконном обороте оружия, а также причинении ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.