Эксперты прогнозируют замедление роста розничного кредитования в 2024 году.

Центральный банк России решил оставить ключевую процентную ставку на уровне 21 %. Из-за этого ставки по накопительным продуктам в банках останутся на высоком уровне, как заявил Георгий Горшков, заместитель президента и председатель правления ВТБ.

На прошлой неделе банки улучшили условия для вкладчиков, и эксперты полагают, что такие высокие ставки скоро не изменятся. Ожидается, что в 2024 году рынок розничных сбережений в России вырастет на рекордные 26 % и составит 56,4 трлн рублей. В 2025 году рост будет медленнее, однако он все равно превысит 21 %, и объем средств, сбереженных населением, может достичь 68,4 трлн рублей.

Что касается розничных кредитов, стоимость останется прежней, но многое будет зависеть от общей стоимости финансирования, которая может меняться. В следующем году розничное кредитование, скорее всего, упадет в объемах, и банки выдадут физическим лицам около 9,5 трлн рублей – это почти на 30 % меньше, чем в этом году.

– Брать кредиты у банка дорого, а значит, рынок розничного кредитования продолжит «сжиматься». Поэтому выгоднее отправить свободные средства на депозит. Сейчас можно открыть вклад под праздники и к следующему Новому году увеличить свой капитал почти на четверть, – отметил Георгий Горшков.

ВТБ пока не определил, как изменятся условия кредитования, и следит за стоимостью финансирования, чтобы не создавать финансовую нагрузку на своих клиентов.