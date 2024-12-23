Она переместилась с 34-го на 35-е место.

«РИА Новости» опубликовал и итоговый рейтинг регионов России за 2024 год. Специалисты вычислили среднее арифметическое баллов, которые получали регионы по качеству жизни, социально-экономическому положению, состоянию рынка труда, материальному благополучию населения, научно-технологическому развитию и приверженности жителей здоровому образу жизни.

Омская область опустилась на одну строку по сравнению с прошлым годом и заняла 35-е место в рейтинге из 85 (данных о новых регионах пока нет). Наш регион набрал 54,55 балла.

Соседняя Новосибирская область заняла 15-е место с 61,42 балла. Тюменская область – 13-е место с 62,89 балла. Соседняя Томская область на 37-м месте (54,12 балла).

Лидерами рейтинга стали Москва и Санкт-Петербург. Они набрали 86,48 и 83,37 балла из 100.