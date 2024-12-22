Приятели не удержались от убийства, но не сумели скрыть следы.

Вчера днем инспектор по охране животного мира рассказал полицейским о незаконной охоте у деревни Красный Яр в Крутинском районе.

На место прибыла следственно-оперативная группа. Установлено, что охотинспектор в ходе объезда угодий заметил трех сельчан, перевозивших на мотобуксировщике мешки с загадочным содержимым. Пройдя по лыжному следу, оперативники обнаружили место забоя и разделки дикого копытного. Как выяснилось, приятели пристрелили лося.

– Сотрудниками полиции у граждан изъяты охотничьи лыжи, корыто с мясом животного, охотничий карабин «СКС» калибром 7,62 мм и карабин «Сайга» калибром 5,56 мм, – указано в сообщении.

Один из задержанных, 62-летний житель села, признался, что он увидел лося и не удержался от выстрела.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 258 УК РФ «Незаконная охота».