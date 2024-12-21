В обмен на согласие снизить требования договор с форвардом продлили еще на один сезон, до 2020-2030 года.

Хоккейный клуб «Авангард» продлил контракт с нападающим Владимиром Ткачевым. По словам генерального директора «Авангарда» Германа Чистякова, перед наступлением дедлайна омскому клубу было необходимо привести в норму платежную ведомость.

«Ястребы» вышли на переговоры с Владимиром Ткачевым, который согласился на существенное изменение условий контракта. В свою очередь, «Авангард» сделал встречный шаг и продлил контракт с Ткачевым еще на один сезон.

- Мы благодарим игрока за конструктивный диалог по ходу переговоров. Ждем Владимира на льду, тем более что восстановление идет полным ходом, и прогноз благоприятный,- подчеркнул Чистяков.

Таким образом, звездный форвард будет выступать за «Авангард» до конца сезона 2029-2030. По данным инсайдера Артура Хайруллина, сумма контракта нынешнего сезона перекинута на следующие. Есть данные, что вместо 120 млн Ткачеву заплатят 80 млн рублей за ныннешний сезон.

Ранее сообщалось, что в начале нынешнего сезона КХЛ с Владимиром Ткачевым заключили контракт на 5 лет на сумму 600 млн рублей. Однако нападающий получил разрыв ахилла на предматчевой тренировке. После чего ушел на долгий и не всегда результативный период лечения.