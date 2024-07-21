Председатель совета директоров клуба Михаил Аверин заявил, что команда нуждается в долгосрочном составе.
В своем первом интервью СМИ в качестве председателя совета директоров ХК «Авангард» Михаил Аверин высказался о пятилетнем контракте с 28-летним нападающим Владимиром Ткачевым. «Спорт-Экспресс» оценил пятилетнее соглашение в 600 млн рублей.
Руководитель клуба объяснил, что команда нуждается в стабильном составе и хоккеистах с определенным амплуа.
– Важно помнить, с чего мы начинали. Прошлым летом и по ходу стартового отрезка сезона 2023/24 у нас значительно поменялся состав. Нашей целью было собрать костяк команды на долгосрочный период. Мы этим занимаемся до сих пор, – цитируют Аверина «Ведомости». – У нас есть понимание, какой хоккей хочется видеть от команды, – сбалансированная игра с акцентом на атаку. Под такой стиль нужны соответствующие хоккеисты. Понимаем, какие позиции требуют усиления, комплектование продолжается.
Председатель совета директоров в обтекаемой форме дал понять, что в команде нет звезд с супергонорарами, отхватывающих половину зарплатного фонда.
– Не могу раскрыть детали зарплатной ведомости, в том числе потому, что кампания не завершена. Но мы не выстраиваем команду вокруг одного или двух игроков, а делаем ставку на сбалансированность и четкое распределение ролей, – сказал Аверин. – В этом нам помогает принцип группировки по амплуа на льду. Ни одна группа игроков, вопреки представлениям о ставке на суперзвезд, не достигает 50 % доли в фонде оплаты труда.
Большая ставка делается на выращивание игроков в академии «Авангарда». Ежегодно по 2-3 воспитанника станут пополнять основной состав команды.
Отметим, что Владимир Ткачев как раз-таки является воспитанником омского «Авангарда». После 8-летнего перерыва вернулся в команду. В сезоне 2022/23 в составе «Авангарда» провел 78 матчей, забросил 26 шайб и отдал 47 результативных передач, став бронзовым призером чемпионата КХЛ. В августе 2023 года был назван самым высокооплачиваемым игроком КХЛ. В сезоне 2023/24 сыграл 70 матчей и набрал 86 очков, став вторым бомбардиром клуба. 29 мая 2024 года подписал пятилетний контракт с «Авангардом».