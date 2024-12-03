Контракт лидера омского клуба является самым большим в КХЛ, а он не сыграл еще ни одного матча в нынешнем сезоне.

Известный хоккейный инсайдер Алексей Шевченко сообщил, что руководство омского «Авангарда» рассматривает вариант с уменьшением зарплаты своего лидера, нападающего Владимира Ткачева. В межсезонье с ним был заключен новый пятилетний контракт. Его зарплата в размере 120 млн рублей является самой высокой в КХЛ.

Уменьшить выплаты своему лидеру руководство «Авангарда» вынуждает ситуацию с зарплатной ведомостью. За последние недели «ястребы» подписали с десяток новых хоккеистов, и их контракты уже «не помещаются» под потолком зарплат. Чтобы не нарушить регламент, нужно либо отдавать игроков другим клубам, либо уменьшать им зарплату. Также есть вариант расторгнуть соглашение и выплатить неустойку.

В случае с Ткачевым одним из аргументов руководства «ястребов» наверняка будет довод о том, что хоккеист не сыграл ни одного матча в текущем сезоне. Летом он получил разрыв ахиллова сухожилия на тренировке и выбыл на полгода. Возвращение Ткачева в строй ожидается в январе.