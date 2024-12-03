По словам Шуми Бабаева, никаких контактов с руководством «Авангарда» по этому вопросу не было.

Хоккейный агент Шуми Бабаев, представляющий интересы лидера «Авангарда» Владимира Ткачева, отрицает пересмотр контракта своего клиента с омским клубом. Ранее сообщалось, что «ястребы» могут пойти на снижение зарплаты нападающего. Он получает 120 млн рублей – больше всех в КХЛ. При этом в нынешнем сезоне Ткачев не сыграл ни одного матча.

– У нас даже близко не было никаких разговоров и никаких контактов с руководством «Авангарда», чтобы что-то срезать Владимиру Ткачеву из его нынешнего контракта. Ни о каком понижении его финансовых условий и пересмотре контракта речи не шло, недовольств тоже не было. Это все догадки, – заявил Бабаев в комментарии порталу «Чемпионат».

«Авангард», проваливший первую половину нынешнего сезона, крайне активен на трансферном рынке. «Ястребы» подписали уже 12 новичков. Сегодня утром было объявлено об уходе и.о. главного тренера Сергея Звягина и его помощника, бывшего генменеджера Антона Курьянова. Их вскоре заменят канадцы Ги Буше и Дэйв Барр. Он прилетят в Омск в начале второй декады декабря.