Омск-Информ
ЛентаЖурнал
Поиск
·Спорт

До приезда Ги Буше обязанности главного тренера будет исполнять Андрей Подконицки.  

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении договора сразу с двумя наставниками команды: исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Со специалистами расстались по взаимному соглашению сторон.

До прибытия Ги Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки.  

Ранее сообщалось, что новый наставник «ястребов» прибудет в Омск 11 декабря вместе с помощником из Канады Дэйвом Барром. С последним подписали контракт.

Сергей Звягин работал главным тренером с 1 апреля 2024 года. Антон Курьянов после работы генменеджером «Авангарда» в октябре 2024 года остался в качестве тренера.

3562
·Спорт

До приезда Ги Буше обязанности главного тренера будет исполнять Андрей Подконицки.  

Хоккейный клуб «Авангард» объявил о расторжении договора сразу с двумя наставниками команды: исполняющим обязанности главного тренера Сергеем Звягиным и тренером Антоном Курьяновым. Со специалистами расстались по взаимному соглашению сторон.

До прибытия Ги Буше в Омск исполнять обязанности главного тренера будет Андрей Подконицки.  

Ранее сообщалось, что новый наставник «ястребов» прибудет в Омск 11 декабря вместе с помощником из Канады Дэйвом Барром. С последним подписали контракт.

Сергей Звягин работал главным тренером с 1 апреля 2024 года. Антон Курьянов после работы генменеджером «Авангарда» в октябре 2024 года остался в качестве тренера.

3562