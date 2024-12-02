Соглашение расчитано на два сезона, так же как с Ги Буше.

Хоккейный клуб «Авангард» сообщил о подписании контракта с 64-летним канадским тренером Дэйвом Барром. Он будет работать в Омске ближайшие два сезона.

Барр 20 лет играл в североамериканских лигах, в том числе в НХЛ за «Бостон Брюинз», «Нью-Йорк Рейнджерс», «Сент-Луис Блюз», «Хартфорд Вейлерс», «Детройт Ред Вингз», «Нью Джерси Девилз» и «Даллас Старз». Провел 685 матчей, набрал 354 (140+214) очка. Карьеру тренера он начал в сезоне 1995/96. Работал в североамериканских лигах к НХЛ помощником главного тренера в «Колорадо Эвеланш», «Миннесоте Уайлд», «Нью Джерси Девилз», «Баффало Сейбрз», «Флориде Пантерз» и «Сан-Хосе Шаркс».