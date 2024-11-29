Омск-Информ
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·Спорт

Инсайдеры утверждают, что Ги Буше прибудет 11 декабря.

Стала известна дата приезда в Омск главного тренера «Авангарда» Ги Буше. О назначении 53-летнего канадца на этот пост клуб объявил 27 ноября.

По данным инсайдеров телеграм-канала «Хоккейная правда», специалист прибудет в Омск 11 декабря. Официальных анонсов по этому поводу не поступало.

По предварительной информации, действующий главный тренер Сергей Звягин покинет «Авангард» после приезда Буше. Ранее наставник команды уже намекал на расторжение с ним контракта. Ранее муссировалась информация, что Звягина оставят в тренерском штабе клуба. 

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·Спорт

Инсайдеры утверждают, что Ги Буше прибудет 11 декабря.

Стала известна дата приезда в Омск главного тренера «Авангарда» Ги Буше. О назначении 53-летнего канадца на этот пост клуб объявил 27 ноября.

По данным инсайдеров телеграм-канала «Хоккейная правда», специалист прибудет в Омск 11 декабря. Официальных анонсов по этому поводу не поступало.

По предварительной информации, действующий главный тренер Сергей Звягин покинет «Авангард» после приезда Буше. Ранее наставник команды уже намекал на расторжение с ним контракта. Ранее муссировалась информация, что Звягина оставят в тренерском штабе клуба. 

3545