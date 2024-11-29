По словам пока еще главного тренера «ястребов», сейчас его обязанности – исполнять свои обязанности.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал свою роль в команде в связи с подписанием контракта с новым главным тренером – канадцем Ги Буше. Он примет омскую команду в первой половине декабря. До этого времени наставником «ястребов» остается Звягин.

– У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства, – сказал Звягин после вчерашнего матча с «Автомобилистом» (2:4). – Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать.

Войдет ли Звягин в тренерский штаб Буше, пока неизвестно. Судя по всему, руководство «ястребов» сейчас активно работает над этим вопросом. До назначения главным тренером «Авангарда» Сергей Звягин был тренером вратарей.