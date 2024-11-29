Омск-Информ
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·Спорт

По словам пока еще главного тренера «ястребов», сейчас его обязанности – исполнять свои обязанности.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал свою роль в команде в связи с подписанием контракта с новым главным тренером – канадцем Ги Буше. Он примет омскую команду в первой половине декабря. До этого времени наставником «ястребов» остается Звягин.

– У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства, – сказал Звягин после вчерашнего матча с «Автомобилистом» (2:4). – Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать.

Войдет ли Звягин в тренерский штаб Буше, пока неизвестно. Судя по всему, руководство «ястребов» сейчас активно работает над этим вопросом. До назначения главным тренером «Авангарда» Сергей Звягин был тренером вратарей.

1975
·Спорт

По словам пока еще главного тренера «ястребов», сейчас его обязанности – исполнять свои обязанности.

Главный тренер «Авангарда» Сергей Звягин прокомментировал свою роль в команде в связи с подписанием контракта с новым главным тренером – канадцем Ги Буше. Он примет омскую команду в первой половине декабря. До этого времени наставником «ястребов» остается Звягин.

– У меня есть контракт с «Авангардом». Мои обязанности – исполнять свои обязанности. У работодателя есть право расторгнуть этот контракт, выполнив все обязательства, – сказал Звягин после вчерашнего матча с «Автомобилистом» (2:4). – Титулы меня никогда не волновали, сейчас я работаю здесь, дальше руководство скажет, что делать.

Войдет ли Звягин в тренерский штаб Буше, пока неизвестно. Судя по всему, руководство «ястребов» сейчас активно работает над этим вопросом. До назначения главным тренером «Авангарда» Сергей Звягин был тренером вратарей.

1975