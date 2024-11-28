Игра на выезде прервала серию побед «ястребов».

Сегодня, 28 ноября, омский «Авангард» сыграл на выезде в Екатеринбурге с «Автомобилистом». Матч завершился проигрышем омичей.

В первом периоде «ястребы» вырвались вперед и забили гол в ворота хозяев. У «Автомобилиста» не получилось отыграться, и период завершился со счетом 0:1.

Во втором периоде «Автомобилист» резко мобилизовался и забросил сразу две шайбы подряд в ворота омичей. Счет стал 2:1.

В третьем периоде «Автомобилист» продолжил активно атаковать «ястребов». Это обернулось двумя забитыми шайбами в ворота «Авангарда». Счет стал 4:1. Однако омичи смогли собраться и забили еще один гол – счет стал 4:2.

К сожалению, больше ничего «ястребы» сделать не смогли. Игра завершилась со счетом 4:2.