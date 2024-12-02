Ассистентом нового главного тренера «Авангарда» станет 64-летний специалист Дэйв Барр.
Новый главный тренер омского «Авангарда» Ги Буше привезет с собой помощника из Канады. Его ассистентом станет 64-летний специалист Дэйв Барр (на фото), сообщает издание RG. Накануне канадец покинул фарм-клуб «Анахайма» «Сан-Диего Гуллз», чтобы присоединиться к Ги Буше в «Авангарде».
– Барр мог бы сам возглавить клуб КХЛ, как это сделал Бенуа Гру в «Тракторе». Но Дэйв решил стать ассистентом Буше, с которым он давно дружит. Оба тренера подпишут контракты до 2026 года. Барру, вероятно, будет поручено заниматься стратегией и спецбригадами в «Авангарде», – рассказал источник, знакомый с ситуацией.
Дэйв Барр работал ассистентом главного тренера «Сан-Диего Гуллз» с августа 2024 года. До этого он трудился помощником главных тренеров целого ряда клубов НХЛ – «Колорадо», «Миннесота», «Нью-Джерси», «Баффало», «Флорида» и «Сан-Хосе».
Ранее сообщалось, что Ги Буше прилетит в Омск 11 декабря.