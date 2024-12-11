Журналист Александр Бедарев рассказал некоторые подробности скандала вокруг травмы лидера омской команды.

В кулуарах набирает обороты хоккейный скандал с травмой 29-летнего нападающего омского «Авангарда» Владимира Ткачева. Самый высокооплачиваемый игрок КХЛ, с которым заключили контракт на 5 лет, в июле нынешнего года получил разрыв ахиллова сухожилия на индивидуальной беговой разминке. Предполагалось, что восстановление займет около полугода.

Однако сейчас стали всплывать все новые скандальные подробности. Журналист «Матч ТВ» Александр Бедарев в своем телеграм-канале решил пролить свет на эту историю и снизить градус общественного напряжения. По его словам, форварда сначала неудачно прооперировали в Москве. После чего было вмешательство медиков в Германии.

– Ткачеву действительно неудачно сделали операцию в Москве, потом в Германии исправляли ее последствия. Никаких санкций к медштабу «Авангарда» не применено, поскольку врачи настаивали на проведении операции в Германии, – заявил Бедарев.

Как уточнил журналист, для перелета в другую страну надо было ждать визу.

– Кто принял решение оперироваться в Москве? Скажем так, сторона Ткачева. Зачем? Чтоб не терять времени, и, насколько мне объясняли, чем раньше делаешь операцию, тем легче идет восстановление. Если бы операция прошла, как запланировано, то был бы резон так поступать, – подчеркнул Бедарев.

Как пояснил журналист «Матч ТВ», такое решение принималось из благих побуждений.

Ранее хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев присоединится к команде в январе будущего года.