Омск-Информ
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·Спорт

Травмированный форвард завершил реабилитацию в Германии.
Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев может вернуться на лед в ближайшие несколько недель. Как сообщает «Чемпионат», ще какое-то время ему понадобится, чтобы начать играть.
— Думаю, что через пару недель Владимир выйдет на лед. И уже дальше мы будем ждать его возвращения. Он уже в Омске, вернулся из Германии, где проходил реабилитацию, — сказал Бабаев. .
Как сообщает «РБ Спорт» также со ссылкой на Бабаева, Ткачев может присоединиться к команде уже в январе.
Напомним, форвард не сыграл ни одного матча в текущем чемпионате. В межсезонье он получил травму и до сих пор восстанавливается.
·Спорт

Травмированный форвард завершил реабилитацию в Германии.
Хоккейный агент Шуми Бабаев заявил, что нападающий «Авангарда» Владимир Ткачев может вернуться на лед в ближайшие несколько недель. Как сообщает «Чемпионат», ще какое-то время ему понадобится, чтобы начать играть.
— Думаю, что через пару недель Владимир выйдет на лед. И уже дальше мы будем ждать его возвращения. Он уже в Омске, вернулся из Германии, где проходил реабилитацию, — сказал Бабаев. .
Как сообщает «РБ Спорт» также со ссылкой на Бабаева, Ткачев может присоединиться к команде уже в январе.
Напомним, форвард не сыграл ни одного матча в текущем чемпионате. В межсезонье он получил травму и до сих пор восстанавливается.