Омск-Информ
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·Общество

Большая часть заправок разместят в Омске.

Омском Минэнерго подготовило проект приказа, в котором говорится о строительстве новых газовых заправок на территории Омской области. Планируется, что они появится на территории региона только через шесть лет – в 2023 году.

Всего заправок будет 20, 13 из них разместят в Омске, а остальные семь – в районах Омской области. Заправки появятся в следующих районах: Крутинском, Калачинском, Омском, Кормиловском, Марьяновском, Большереченском и Черлакском. Сегодня, 20 декабря, проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.

·Общество

Большая часть заправок разместят в Омске.

Омском Минэнерго подготовило проект приказа, в котором говорится о строительстве новых газовых заправок на территории Омской области. Планируется, что они появится на территории региона только через шесть лет – в 2023 году.

Всего заправок будет 20, 13 из них разместят в Омске, а остальные семь – в районах Омской области. Заправки появятся в следующих районах: Крутинском, Калачинском, Омском, Кормиловском, Марьяновском, Большереченском и Черлакском. Сегодня, 20 декабря, проект приказа проходит антикоррупционную экспертизу.