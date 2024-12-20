Банк ВТБ передал медицинское оборудование и провел образовательные спектакли для детей.

В 2024 году благотворительная программа «Мир без слез» охватила 15 городов России, начиная с Петрозаводска и заканчивая Магаданом. В рамках программы 19 больниц получили новое медицинское оборудование. Также ВТБ впервые организовал образовательные спектакли по финансовой грамотности для детей в медицинских учреждениях, в которых участвовали персонажи из программы «Спокойной ночи, малыши».

19 декабря в Центре патологии речи и нейрореабилитации в Москве прошло заключительное мероприятие этой программы за 2024 год. Банк передал центру современное мониторинговое оборудование, мебель и игровые наборы, а также организовал для маленьких пациентов новогодний спектакль, посвященный финансовой грамотности.

– Наш центр впервые в этом году принимает участие в программе «Мир без слез». Полученное по программе оборудование повышает качество оказания медицинской помощи, сокращает сроки диагностики и постановки диагноза и создает комфортные условия для лечебного процесса. Забота и эмоциональная поддержка особенно важны для наших маленьких пациентов, и нам кажется, что проведение новогоднего спектакля – это отличный заряд позитива, который им так необходим, – отметил главный врач «ГБУЗ ЦПРиН ДЗМ» Роман Черёмин.

Программе «Мир без слез» в этом году исполнился 21 год. За минувшие годы помощь получили 207 медицинских центров в 79 субъектах России.

По словам старшего вице-президента компании Наталии Кочневой, ВТБ обращает внимание не только на обновление медицинской инфраструктуры больниц, но и на важность эмоционального комфорта детей и их родителей. Это связано с тем, что позитивные эмоции и радостные моменты способствуют более быстрому выздоровлению. Количество больниц, участвующих в программе «Мир без слез», с каждым годом увеличивается. В этом году к программе подключились учреждения из 15 городов России, и в следующем году планируется расширить проект в новые города.