Омск-Информ
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·Общество

Исправительный центр № 1 временно возглавил Рустам Жалмурзин.

В исправительном центре № 1 УФСИН по Омской области, расположенном в селе Морозовка, сменился руководитель. С 19 декабря в статусе временно исполняющего начальника указан Рустам Жалмурзин, официально зарегистрированный в Оренбургской области.

Судя по документам, ранее специалист работал заместителем начальника по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН по Ульяновской области. До Жалмурзина учреждение два года возглавлял Владимир Пушкарев. В этой колонии отбывают наказание осужденные к принудительным работам.

·Общество

Исправительный центр № 1 временно возглавил Рустам Жалмурзин.

В исправительном центре № 1 УФСИН по Омской области, расположенном в селе Морозовка, сменился руководитель. С 19 декабря в статусе временно исполняющего начальника указан Рустам Жалмурзин, официально зарегистрированный в Оренбургской области.

Судя по документам, ранее специалист работал заместителем начальника по воспитательной и социальной работе с осужденными УФСИН по Ульяновской области. До Жалмурзина учреждение два года возглавлял Владимир Пушкарев. В этой колонии отбывают наказание осужденные к принудительным работам.