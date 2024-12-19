Он доступен пользователям одной из подписок оператора.

Российский оператор мобильной связи T2 запустил совместный продукт с ВТБ – «ВТБ-Вклад MiXX». Трехмесячный вклад под 24,5 % годовых, который доступен пользователям подписки MiXX (S, M и Max) в банке ВТБ. Это первое предложение банковского сегмента на рынке мультиподписок.

– Наша флагманская мультиподписка MiXX непрерывно обогащается самыми актуальными и интересными предложениями благодаря партнерствам с сильнейшими игроками из разных отраслей. Совместный сервис «ВТБ-Вклад MiXX» выводит на новый уровень не только сам продукт, но и задает тренд на рынке мультиподписок в целом. Мы уверены, что синергия банковского и телеком-сегментов поспособствует созданию уникальных и максимально полезных решений для клиентов, – отметила заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

Минимальная сумма – 10 тыс. рублей, максимальная – 1 млн рублей. После открытия вклада ставка фиксируется и не меняется в течение всего срока. Подробности – на сайте

– Мы запускаем вклад с повышенной ставкой – 24,5 % на 3 месяца. Это выше, чем ставки по нашей регулярной линейке, так что у клиентов Т2 появится дополнительная выгода. Для нас это не просто новое предложение, а стратегическая задача привлечь клиентов на долгосрочное сотрудничество с ВТБ как с основным финансовым партнером, – добавил старший вице-президент ВТБ Игорь Майстренко.

Напомним, в сентябре Т2 расширила возможности мультиподписки MiXX в партнерстве с «Яндекс Плюсом». Клиентам стал доступен обновленный Плюс с расширенным каталогом фильмов и сериалов на «Кинопоиске», «Яндекс Музыкой» в качестве lossless и кешбэком баллами Плюса.

ООО «Т2 Мобайл», ИНН 7743895280. Реклама