Он незаконно вывозил за границу хвойную древесину.

Омская транспортная прокуратура передала в Черлакский районный суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. В преступлении обвиняют руководителя коммерческой организации.

По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года мужчина предоставил в таможенный орган подложные товарно-сопроводительные документы о происхождении древесины, а именно 460 опор для воздушных линий из древесины хвойных пород. Потом с двумя подельниками он вывез их из России. Ущерб превысил 1,4 млн рублей.

В октябре 2022 года, используя подложные документы, омичи также попытались незаконно вывезти еще 174 опоры на 500 тыс. рублей. Однако их поймали правоохранители.

Двух других участников преступной группы уже судят.