Омск-Информ
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·Происшествия

Он незаконно вывозил за границу хвойную древесину.
Омская транспортная прокуратура передала в Черлакский районный суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. В преступлении обвиняют руководителя коммерческой организации.
По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года мужчина предоставил в таможенный орган подложные товарно-сопроводительные документы о происхождении древесины, а именно 460 опор для воздушных линий из древесины хвойных пород. Потом с двумя подельниками он вывез их из России. Ущерб превысил 1,4 млн рублей. 
В октябре 2022 года, используя подложные документы, омичи также попытались незаконно вывезти еще 174 опоры на 500 тыс. рублей. Однако их поймали правоохранители.
Двух других участников преступной группы уже судят.
·Происшествия

Он незаконно вывозил за границу хвойную древесину.
Омская транспортная прокуратура передала в Черлакский районный суд уголовное дело о контрабанде стратегически важных ресурсов. В преступлении обвиняют руководителя коммерческой организации.
По версии следствия, с августа по сентябрь 2022 года мужчина предоставил в таможенный орган подложные товарно-сопроводительные документы о происхождении древесины, а именно 460 опор для воздушных линий из древесины хвойных пород. Потом с двумя подельниками он вывез их из России. Ущерб превысил 1,4 млн рублей. 
В октябре 2022 года, используя подложные документы, омичи также попытались незаконно вывезти еще 174 опоры на 500 тыс. рублей. Однако их поймали правоохранители.
Двух других участников преступной группы уже судят.