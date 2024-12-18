Улучшенные условия для новых и текущих клиентов на срок от 3 до 6 месяцев.

С 17 декабря банк ВТБ улучшает условия по рублевым вкладам для всех клиентов, как новых, так и текущих, на сроки 3 и 6 месяцев. Максимальная ставка по вкладам составит 24 % годовых с выплатой процентов в конце срока.

Для новых клиентов она увеличена до 23,7 % на 3 месяца и до 24 % на 6 месяцев. Для текущих клиентов максимальная ставка на 3 месяца будет следующей: 22,1 % для обычных клиентов, 22,6 % для клиентов с привилегиями и 22,7 % для клиентов Private banking. На 6 месяцев текущие клиенты смогут получать до 22,4 % для обычных клиентов, до 22,9 % для клиентов с привилегиями и до 23,0 % для Private banking. Самая высокая ставка доступна тем, кто получает зарплату или пенсию на карту банка.

– Мы ожидаем роста ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ, поэтому заблаговременно повышаем ставки по вкладам, улучшая условия для наших клиентов. Закончить 2024 год со ставкой по вкладу в 24 % будет символичным подарком, чтобы получить высокую доходность в следующем году, – объяснил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Ранее ВТБ улучшил ставку по депозитам на год – максимальное значение достигло 24 % годовых. А максимальная ставка по вкладу «Двойная выгода» для участников программы долгосрочных сбережений достигла 30 % на срок 3 месяца.

Ставка 24 % годовых в рублях по ВТБ-Вкладу на срок 181 день и 370 дней с опцией без пополнения и снятия при открытии вклада на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока при открытии вклада в рублях с надбавками «Новый вкладчик», «Новые деньги». Процентные ставки в рублях при открытии на срок 181 день и 370 дней на сумму от 10 тыс. рублей в ВТБ-Онлайн, устройствах самообслуживания, от 50 тыс. рублей в офисах Банка ВТБ с выплатой процентов в конце срока вклада: Базовая процентная ставка – 22 % годовых, Надбавки «Новый вкладчик», «Новые деньги» – 2 годовых, Итоговая процентная ставка с учетом надбавок «Новый вкладчик», «Новые деньги» – 24 % годовых. Матрица сочетаемости Базовой процентной ставки, Надбавок, порядок формирования Итоговой процентной ставки, а также полное описание Базовых условий и надбавок указаны в Сборнике условий, тарифов и процентных ставок для физических лиц по депозитам Банка ВТБ (ПАО). В Группу ВТБ входят банки «Открытие», РНКБ и Почта-банк. Подробная информация на официальном сайте vtb.ru и во всех подразделениях Банка ВТБ (ПАО). Условия действительны на 17.12.2024.

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